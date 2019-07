МакКонахи станет суперзлодеем в новом фильме от Marvel

В одном из новых фильмов киновселенной Marvel в роли суперзлодея может появиться оскароносный актер Мэттью МакКонахи.

Ранее появилась информация о том, что актер будет исполнять роль в новой части фильмов «Стражи Галактики». Однако насчет того, в каком именно фильме снимется МакКонахи, предположения расходятся.

Например, портал We Got This Covered сообщал, что актер может сыграть злодея во второй части «Капитана Марвел» или роль главного антагониста в новом фильме про «Тора». По другим данным, врагом «Тора» будет женщина.

В самой киностудии информацию не подтверждают, но и не опровергают.

Мэттью МакКонахи известен как главный герой сериала «Настоящий детектив», триллера « Интерстеллар» и другим работам. Актер обладает «Оскаром» и «Золотым глобусом».

