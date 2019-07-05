Скабеева обругала новый сезон сериала от Netflix

Российская телеведущая Ольга Скабеева дала негативный отзыв относительно нового сезона сериала «Очень странные дела» от Netflix.

Новому сериалу Скабеева посвятила пост в своем Telegram-канале. Телеведущей не понравился образ «очень плохих русских». Она считает, что создатели сериала намеренно выставили русских людей главными врагами, которые желают уничтожить Соединенные Штаты Америки.

При этом, Скабеева отметила, что создатели сериала считают русских «идиотами», однако это «строго наоборот».

Кроме того, телеведущая подчеркнула, что выявила контраст между «плохими русскими» и американцами, которые пытаются расшифровать радиосигнал, посылаемый от шпионов из России.

Недавно, 4 июля, на канале Netflix прошла премьера третьего сезона сериала «Очень странные дела».

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