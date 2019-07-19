«Зенит» не устраивает предложенные «Марселем» условия аренды Дзюбы

Фото: https://fc-zenit.ru/
Фото: https://fc-zenit.ru/

Французский футбольный клуб «Марсель» предложил выкупить нападающего Артема Дзюбу на годичную аренду.

Представителей петербургского футбольного клуба «Зенит» такие условия не устраивают, в связи с чем сине-бело-голубые не спешат отпускать своего нападающего. Отмечается, что французы сомневаются в окончательной покупке игрока из-за его возраста и дороговизны.

Кроме того, самого Дзюбу такое предложение тоже не вполне устраивает, однако он готов с ним ознакомиться. Он подчеркивает, что его интересуют долгосрочные контракты с зарубежными клубами.

На сегодняшний день Дзюба входит в шорт-лист главного тренера французского «Марселя» Андрэ Виллаш-Боаша. Интересы петербургского нападающего представляет агент Жорже Мендеш.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ФК «Зенит» купит вратаря Александра Васютина за 600 тысяч евро.

"Марсель" артем дзюба зенит
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Три девушки заманили таксиста в квартиру в Купчино, где его избили
Неизвестные на БМВ избили петербуржца битой
Петербурженка ударила ножом бывшего мужа
57% петербуржцев консервативны в семейных традициях
На Горском шоссе иномарка вылетела в кювет
«Зенит» не устраивает предложенные «Марселем» условия аренды Дзюбы
Впервые право аренды хостелов продано на онлайн-торгах в Петербурге
Панарин рассказал о стоимости своей квартиры в Петербурге