«Зенит» не устраивает предложенные «Марселем» условия аренды Дзюбы

Французский футбольный клуб «Марсель» предложил выкупить нападающего Артема Дзюбу на годичную аренду.

Представителей петербургского футбольного клуба «Зенит» такие условия не устраивают, в связи с чем сине-бело-голубые не спешат отпускать своего нападающего. Отмечается, что французы сомневаются в окончательной покупке игрока из-за его возраста и дороговизны.

Кроме того, самого Дзюбу такое предложение тоже не вполне устраивает, однако он готов с ним ознакомиться. Он подчеркивает, что его интересуют долгосрочные контракты с зарубежными клубами.

На сегодняшний день Дзюба входит в шорт-лист главного тренера французского «Марселя» Андрэ Виллаш-Боаша. Интересы петербургского нападающего представляет агент Жорже Мендеш.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ФК «Зенит» купит вратаря Александра Васютина за 600 тысяч евро.