Сегодня Саперное отпразднует день поселка

Сегодня, 20 июля, на стадионе поселка Саперный пройдет праздник посвященный Дню поселка, где будут награждены жители.

На мероприятии пройдет торжественное награждение многодетных семей, а также жителей, которые внесли вклад в благоустройство поселка. Праздник будет сопровождать игровая программа, концерт и бесплатные угощения для детей. Об этом пишут Новости Колпинского района.

Напомним, что история поселка начинается еще со времен Петра I. В дальнейшем земли поселка служили местом для военных лагерей, подземных и минных работ. В настоящее время в Саперном проживает 3600 человек. Время в пути из поселка до Санкт-Петербурга займет у жителей около 40 минут.

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