День города в Мурино отметят праздничным салютом

Свой первый день рождения город Мурино отпразднует праздничным салютом. В понедельник, 29 апреля, в Мурино состоится ряд торжественных мероприятий, посвященных присвоению поселению статуса города.

По сообщению администрации муниципального образования, праздничный залп будет дан сразу из трёх точек Мурино: на Охтинской аллее (Западный микрорайон), Муринской дороге (Центральный микрорайон) и в деревне Лаврики. Начало — в 22:00.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что депутаты Законодательного Собрания Ленобласти единогласно приняли решение о смене статуса посёлка Мурино. С 27 марта 2019 года Мурино официально считается городом.

Закон «Об административно-территориальных преобразованиях во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области в связи с изменением категории населённого пункта Мурино» был принят в третьем чтении на 42-ом заседании парламента единогласно.