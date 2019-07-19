Свинья с триколором РФ появилась на двери украинской пиццерии

В пиццерии не объяснили, почему выбрали свинью для вывески. Фото: pixabay.com

В пиццерии не объяснили, почему выбрали свинью для вывески. Фото: pixabay.com

Сотрудники заведения объяснили, что не собираются общаться с клиентами на русском языке.

На дверях пиццерии в Черновцах повесили табличку с перечеркнутой свиньей, раскрашенной в цвета российского флага. Сотрудники заведения заявили, что не станут общаться с посетителями на русском языке, сообщает РИА Новости 19 июля.

В пиццерии объяснили, что посетители пытаются разговаривать на русском, но администрация из личных принципов намерена использовать только украинский и английский языки. При этом не уточняется, почему на табличке изображена именно свинья.

Экс-президент Украины Петр Порошенко законодательно сделал украинский язык единственным для употребления в большинстве сфер жизни страны, кроме личного общения и религиозных служб.

По данным ВЦИОМ, 68% россиян по-прежнему хорошо относятся к украинцам. Среди украинцев около 77% питают хорошие чувства к населению РФ, но к властям РФ — только 57% опрошенных сотрудниками Киевского института социологии.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Порошенко не пустили в зал Европарламента.