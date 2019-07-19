Петра Порошенко не пустили в зал Европарламента

В среду, 17 июля, бывшего президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента. Ему представили место на галерке.

Об этом пишет издание strana.ua, сопроводив информацию соответствующими фотографиями. Отмечается, что бывший президент не значился в списке приглашенных на заседание. Также в этот день Порошенко должен был присутствовать в Государственном бюро расследований для проведения допроса, который связан с делом об отмывании денег.

Отметим, что в декабре 2018 года украинский политик Олег Волошин сообщил о бегстве Порошенко с дебатов, которые проходили в Европарламенте. Дебаты были посвящены соблюдению Украиной соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что президент России Владимир Путин назвал способ урегулирования разногласий в Донбассе.