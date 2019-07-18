Путин назвал способ урегулирования разногласий в Донбассе

Владимир Путин. Фото: wikimedia.org
Владимир Путин. Фото: wikimedia.org

Правительство РФ приветствует подключение партнеров из Европы к процессу урегулирования ситуации в Донбассе.

Подключение партнеров из Европы, которые все равно задействованы в конфликте с самого начала, является позитивным моментом, который российские власти всячески приветствуют, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко и украинским политиком Виктором Медведчуком в Петербурге. Владимир Путин выразил благодарность Медведчуку за информацию о своих контактах в Страсбурге с депутатами парламента Евросоюза. Добавим, что 17 июля Медведчук в евросоюзном парламенте представил план по урегулированию конфликта в Донбассе.

Также президент РФ подчеркнул, что Москва всячески поддерживает урегулирование конфликта в Донбассе, особенно на основе Минских соглашений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что центр Петербурга встал в 7-балльные пробки в день визита Путина и Лукашенко.

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