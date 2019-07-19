НЛО заметили над Римом накануне предсказанного контакта с пришельцами

НЛО заметили над Римом накануне предсказанного контакта с пришельцами
Возможно, на камеру итальянской семьи попал дрон. Фото: скриншот видео

Странный светящийся объект сняла на видео итальянская семья.

Над Римом заметили НЛО. Охотники за пришельцами предполагают, что в субботу 20 июля земляне могут впервые могут познакомиться со внеземной жизнью.

Семья засняла странный светящийся объект над крышами домов Рима из своего дома недалеко от виллы Чиги, сообщает канал UFOMania. Объект взмыл в воздух, но изменил траекторию и скрылся в небе.

Видео: UFOmania — The truth is out there

Возможно, на камеру итальянской семьи попал дрон. Однако пользователи YouTue уверены, что пришельцы делают фотографии Земли и сравнивают их с более старыми данными. Пользователь Shurmash вспомнил, что бразильский пророк Чико Ксавьер предсказал, что первый контакт людей с инопланетянами пройдет 20 июля 2019 года. Суббота в Европе только начинается, сейчас на часах 1:06 мск.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что пришельцам, которые сбегут из Зоны 51, пообещали бесплатное пиво.

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Пришельцам, которые сбегут из Зоны 51, пообещали бесплатное пиво
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