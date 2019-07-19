Пришельцам, которые сбегут из Зоны 51, пообещали бесплатное пиво

Пользователи соцсетей планируют взять штурмом полигон ВВС США, чтобы увидеть пришельцев.

Пришельцы, которым удастся сбежать из Зоны 51, могут получить бесплатное пиво. Компания Bud Light даже придумала специальный дизайн для него: оно имеет кислотно-зеленый оттенок, а на этикетке нарисовано лицо пришельца и размещены надписи “мы пришли с миром” и “заводская марка засекречена” — фотографии появились в официальном Twitter-аккаунте компании.

Стоит отметить, что алкоголь вреден даже для человеческого здоровья и инопланетянам не стоит соглашаться на предложение компании.

Конспирологи уверены, что власти США держат всех пришельцев, которых когда-либо попадали на Землю, в “Зоне 51”, расположенной в Неваде. Активисты решили взять зону штурмом, чтобы своими глазами увидеть гостей с других планет. Через Facebook им удалось собрать свыше 1 млн человек, которые готовы принять участие в штурме. На базе ВВС США официально предостерегли гражданских от появления на тренировочном полигоне “Зона 51”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что охотники на инопланетян готовятся штурмовать секретный объект.