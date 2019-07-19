Охотники на инопланетян готовят штурм секретного объекта — Зона 51

охотники за инопланетянами не верят, что армия США будет стрелять в своих сограждан. Фото:facebook

охотники за инопланетянами не верят, что армия США будет стрелять в своих сограждан. Фото:facebook

История начавшаяся как интернет- шутка может обернуться стрельбой и побоями. Армия США уже предупредила, что будет защищать объект, который считается местом изучения НЛО.

На сегодняшний день почти 1,6 миллиона человек отметились в Facebook в группе «Storm Area 51», таким образом подтвердив в соцсети участие в назначенной на 3 часа ночи 20 сентября операции по штурму секретного объекта.

Говоря об армии США, пользователи отметили: «Они не смогут остановить всех» и «давайте посмотрим на их инопланетян».

Даже если к секретной зоне выйдет всего 10 процентов активных участников группы, беспорядков не избежать. ВВС США уже предостерегли людей от участия в штурме военно-научной базы.

Американские военные заявили The Washington Post, что «[Зона 51] является открытой тренировочной площадкой для ВВС США, и мы бы никому не рекомендовали пытаться попасть в район, где мы обучаем американские вооруженные силы. ВВС США всегда готовы защитить Америку и ее активы».

Но, похоже, охотники за инопланетянами не верят, что армия США будет стрелять в своих сограждан. Как сообщают СМИ, все доступные номера в отелях рядом с «Зоной 51» уже забронированы на дату события.

Зона 51 — большой участок пустыни в 129 км к северо-западу от Лас-Вегаса — представляет собой сверхсекретную военную базу, которая печально известна инженерными заграждениями, радарами и хорошо вооруженной охраной из «парней в камуфляже в белых грузовиках».

База огромна: ее общая площадь составляет 1,2 млн. га и 12 950 кв. км закрытого для полетов воздушного пространства. Официально база является частью испытательного полигона в Неваде (NTTR). Если верить самой популярной теории заговора, в «Зоне51» изучается космический аппарат пришельцев, который приземлился в Розуэлле, штат Нью-Мексико, в конце 1940-х годов.

Американские военные утверждали, что этот загадочный объект был метеозондом. Тем не менее, конспирологи настаивают на том, что крушение НЛО действительно было, и космический корабль пришельцев был доставлен в Зону 51 для изучения.

После десятилетий молчания правительственных чиновников, отказывающихся признать «Зону 51» базой по изучению инопланетян, в 2013 году ЦРУ выпустило рассекреченные документы, якобы раскрывающие предназначение секретного объекта.

Из них следует, что «Зона 51» была испытательным полигоном для множества сверхсекретных самолетов, в том числе U-2 в 1950-х годах и позднее бомбардировщика-невидимки B-2.

Но секретность, окружавшая это место, уже породила теории заговора среди нескольких поколений охотников за инопланетянами и даже вырастила туристическую индустрию в окружающих населенных пунктах, включая «инопланетный» отель, «инопланетный» музей и даже бордель «с пришельцами».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что шедевры искусства «завалены» изображениями инопланетян и НЛО.