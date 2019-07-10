Шедевры искусства «завалены» изображениями инопланетян и НЛО

Конспирологи убеждены, что знаменитые произведения искусства содержат свидетельства существования инопланетян и их посещения средневековой Европы.

Как сообщает издание The Sun, эта необычная теория была обнародована каналом YouTube Paranormal Crucible, который утверждает, что, если картины обработать с использованием современных технологий, становятся очевидными некоторые их особенности, подтверждающие визиты к предкам инопланетных форм жизни и их космических кораблей.

Иоанн Креститель. Леонардо да Винчи 1513-16 Многие подозревают, что гениальный Леонардо да Винчи зашифровывал в своих произведениях секретные послания. В частности, образы инопланетян. И их можно увидеть, если «отзеркалить» некоторые шедевры. К примеру, зеркальная и облегченная версия его картины «Святой Иоанн Креститель» якобы открывает инопланетное лицо.

Мона Лиза Леонардо да Винчи 1503-17

Всемирно известное творение гениального художника, вокруг которого существует огромное количество теорий заговора. Теперь к ним прибавилась еще одна. Если к картине применить ту же технику, что упоминалась выше, то якобы можно разглядеть за Моной Лизой фигуру инопланетянина.

Святой Вольфганг и Дьявол 1475

Картина немецкого живописца 15-го века Михаэля Пахера основана на легенде. Она гласит, что Святой Вольфганг (епископ Регенсбургский в Баварии) в 10 веке смог обмануть дьявола во время строительства церкви. Охотники за пришельцами уверены – дьявол на картине это инопланетянин.

Крещение Христа 1710

Фрагмент картины. Внимание конспирологов привлекла и таинственная сцена на полотне фламандского художника Аерта Де Гелдера. По их мнению, дискообразный объект, испускающий лучи света на Иоанна Крестителя и Иисуса, один из наиболее ярких и убедительных примеров изображений НЛО в средневековье.

Светицховели (Грузия). Фреска 1600-х годов

На фреске 17-го века, изображающей распятие Иисуса, которую можно увидеть в храме Светицховели в Мцхета (Грузия), рядом с Христом изображены два объекта в форме блюдца. Историки искусства говорят, что они представляют ангелов, взирающих на происходящее, или луну и солнце. Однако в течение этого периода искусства ангелы, как правило, изображались с крыльями и ореолами.

Благовещение со святым Эмидием, 1486

Красочное полотно Карло Кривелли «Благовещение со Святым Эмидием», написанное итальянским художником Карло Кривелли, посвящено объявлению ангелом Гавриилом Деве Марии о том, что она станет матерью Иисуса. Впрочем, УФОлоги считают, что ореол Святого Духа и исходящий от него луч света — не что иное, как летающая тарелка.

Есть много объяснений того, что представляют символы на картинах и фресках эпохи средневековья, но некоторые люди верят, что это именно космические корабли и пришельцы.

Как сообщала ранее Gazeta.SPb Пентагон признал, что следит за НЛО.