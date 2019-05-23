Пентагон признал, что следит за НЛО

Официальный представитель Министерства обороны США подтвердил интерес Пентагона к НЛО, сославшись на расследования наблюдений «неопознанных воздушных явлений».

Представитель Пентагона заявил, что правительство США изучило и расследовало случаи появления загадочных и необъяснимых самолетов в рамках «Программы расширенной идентификации аэрокосмической угроз» (AATIP), которая была обнародована в 2017 году вместе с 33-секундным видео перехвата НЛО двумя самолетами ВМФ у побережья Сан-Диего в 2004 году.

В заявлении, опубликованном в The New York Post, Министерство обороны США сообщило, что секретная правительственная инициатива под названием «Программа расширенной идентификации аэрокосмической угроз» проводила исследования и расследование неопознанных явлений в воздухе.

Более того, несмотря на то, что эта программа была закрыта в 2012 году, США все еще расследует известные случаи наблюдения неосознанных летающих объектов. И чтобы обеспечить защиту, США продолжит расследование в рамках обычных процедур сообщений о неопознанных самолетах, с которыми столкнулись военные авиаторы.

При этом американские военные предпочитают называть НЛО британским термином «неопознанные воздушные явления» (unidentified aerial phenomena или UAP).

Эксперты, участвовавшие в расследовании наблюдений НЛО, назвали заявления Пентагона беспрецедентным. В частности, Ник Поуп, экс- сотрудник Министерства обороны Великобритании во время службы, занимавшийся, в том числе, и изучением сообщений об НЛО, заявил американским СМИ, что это «взрыв бомбы». По его словам это признание дает понять, что США, действительно, изучали то, что публика назвала бы НЛО.

Изменения в терминологии и признания Пентагона происходят спустя несколько недель после того, как ВМС США представили новые руководящие принципы сбора информации о наблюдениях НЛО.

Как сообщает Politico, руководящие принципы, предназначены для того, чтобы морякам и летчикам было легче сообщать о наблюдениях НЛО на фоне опасений, что загадочные неопознанные летающие объекты на самом деле могут быть «чрезвычайно продвинутыми российскими самолетами».

Официально программа исследования НЛО была закрыта в 2012 году из-за сокращения бюджетного финансирования. Однако у экспертов сразу возникли сомнения как в причинах ее закрытия, так и в закрытии вообще.

В частности, бывший сотрудник разведки рассказал американским СМИ, что AATIP закрыли, чтобы результаты исследований не смущали умы верующих подчиненных. А расследования были затруднены, потому что вера некоторых людей в Бога означает, что они либо не верят в существование внеземной жизни, либо считают, что НЛО и инопланетяне — это проявление демонической сущности.

Кроме того, бывший глава секретной программы AATIP Луис Элизондо рассказал общественности, что программа по-прежнему активна но работает «под прикрытием» . И, похоже, он оказался прав.

Как сообщала ранее Gazeta.SPb ВМС США рассекретили и запатентовали летающую тарелку.