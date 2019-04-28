ВМС США рассекретили и запатентовали «летающую тарелку»

Военно-морские силы США подали патент на сверхсекретный самолет, напоминающий «летающую тарелку».

Этот летательный аппарат способен перемещаться в космосе, атмосфере или воде на высоких скоростях как камень, бесконечно скользящий по слою льда почти без трения.

Сторонники теории заговора уверены, что американская тарелка TR-3B-Астра, созданная с использованием новейших технологий, уже существует и выполняет испытательные полеты. А патент понадобился, чтобы легализовать сверхсекретный летательный аппарат.

Официально существование сверхзвукового самолета-шпиона TR-3B власти США никогда не подтверждали. Неясно, был ли корабль когда-либо испытан реально.

Однако слухи и свидетельства появления треугольных НЛО, похожих на запатентованный летательный аппарат, в последнее время появляются все чаше.

Охотники за пришельцами уверены — появление патента — это уже неопровержимое доказательство существования корабля.

Патент был подан 20 декабря 2004 г., но обнародован только сейчас. Примечательно, что публикация патента произошла всего через день после того, как ВМС США заявили, что они будут разрабатывать новые руководящие принципы для пилотов, наблюдавших НЛО.

«Патент» описывает космический корабль как «имеющий треугольный корпус», который имеет «горизонтальное электрическое поле». Впрочем, с существованием патента согласились не все. Скептики считают, что патент — фальшивка.

Однако ВМС США, действительно, подали патент, доступный для просмотра в Google Patents, на самолет, который может двигаться на «предельных скоростях» с использованием «устройства уменьшения инерционной массы, включающего внутренние стенки резонансной полости, внешней резонансной полости и микроволновые излучатели».

Инерция — это тенденция объекта противостоять любым изменениям в состоянии движения или, проще говоря, тенденция объекта продолжать все, что он делает, независимо от того, находится ли он в неподвижном положении или продолжает двигаться по прямой линии вперед. Инерционная масса — это мера сопротивления объекта ускорению. Таким образом, если бы удалось уменьшить инерционную массу объекта, для создания такого же ускорения потребовалось бы меньше усилий.

Как заявляется в патенте, целью этого аппарата является уменьшение инерционной массы за счет использования высокочастотных электромагнитных колебаний, чтобы создать локализованный вакуум вокруг наружной стенки резонансной полости. Это позволит кораблю скользить в любой среде почти без трения.

Этот гибридный корабль будет очень легко перемещаться через воздушную, космическую, водную среду, будучи заключенным в вакуумный пузырь.

Конечно, это звучит впечатляюще, но уменьшить инерционную массу нелегко. И сегодня нет официально подтвержденных данных, что кому-то удалось это сделать.

Впрочем, сторонники теории заговора считают, что ответ на вопрос, откуда у США подобная технология, надо искать на пыльном старом ранчо Розуэлл в пустыне Нью-Мексико, где в 1947 году якобы совершил аварийную посадку инопланетный космический корабль, существование которого отрицается властями.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ВМФ США признал «множественные» наблюдения НЛО над секретными базами.