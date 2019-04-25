ВМФ США признал «множественные» наблюдения НЛО над секретными базами (видео)

По данным военно-морского флота США неопознанные объекты, парящие над сверхсекретными военными базами и летящие рядом с самолетами, за последние несколько лет наблюдались неоднократно.

Командование ВМС США в настоящее время разрабатывает новые инструкции для пилотов и военных моряков на случай встречи с неопознанными объектами.

Решение о разработке новых правил было принято в ответ на недавние сообщения о неопознанных летающих объектах, замеченных над кораблями военного флота. В заявлении, переданном американскому информационному агентству Politico, ВМС США сообщил, что в последние годы поступил ряд сообщений о неопознанных летательных аппаратах, которые заходили на различные контролируемые военными полигоны и нарушали воздушное пространство.

ВМФ и ВВС США очень серьезно относится к этим сообщениям и расследует каждый подобный инцидент. В рамках этих усилий военно-морской флот обновляет и формализует процесс, посредством которого отчеты о любых таких вторжениях будут переданы компетентным органам.

Одна из задач новых инструкций не только формализация процесса наблюдения за НЛО, но и защита военнослужащих от насмешек со стороны сослуживцев. Именно они часто становятся главной причиной умалчивания фактов наблюдения НЛО.

В прошлом году утечка отчета Пентагона показала, что сверхзвуковой НЛО в форме «тик-так» преследовал авианосец США в течение нескольких дней, прежде чем исчезнуть из видимости.

Некоторые из пилотов сообщили, что объект мог мгновенно исчезнуть из поля зрения, превратившись в невидимку. НЛО был описан одним из пилотов, упомянутых в отчете, как «сплошное белое, гладкое, без краев … однородно окрашенное, без гондол, пилонов или крыльев» и выглядело как «удлиненное яйцо или Tic-Tac».

Речь идет об инциденте с НЛО 14 ноября 2004 года. Подробности встречи были рассекречены в декабре 2017 года. Как следует из попавшего в СМИ отчета ВМС США, неопознанный объект, у берегов Мексики почти неделю преследовал американский авианосец USS Nimitz, а также корабли поддержки, включая ракетный крейсер Princeton, которые имеют самые чувствительные сенсорные системы в мире.

НЛО почти ежедневно появлялась на радарах, а затем внезапно исчезало с них. Кроме того объект неоднократно попадал в поле зрения пилотов истребителей перехватчиков. В итоге один истребитель F / A-18C сумел поймать НЛО в прицел. Эти кадры стали первым общедоступным видео инцидента.

В докладе подчеркивается, что в настоящее время у Соединенных Штатов или какой-либо иностранного государства «нет известного воздушного судна, обладающего подобными характеристиками».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что охотники за пришельцами обнаружили НЛО рядом с МКС.