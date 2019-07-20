Парня, порезавшего пятерых прохожих, отправили в сумасшедший дом

Октябрьский районный суд постановил освободить от уголовной ответственности и отправить на принудительное лечение Алишера Филиппова, нападавшего с ножом на прохожих в Петербурге.

Филиппов 8 мая этого года подошел на Коломенской улице к петербуржцу и беспричинно ударил его кухонным ножом в шею и щеку. Месяц назад он напал с ножом на другого незнакомого ему человека, уже в Спасском переулке. Потерпевший также получил удар в шею ножом. В этот же день, 18 июня, Алишер Филиппов продолжил прогулку и порезал третьего петербуржца на набережной канала Грибоедова, ударив его в шею и грудь. Еще через три дня он повторил удар в шею на Гороховой, и последний эпизод случился также на Гороховой 10 июля. Все ранения у пятерых пострадавших, к счастью, не были тяжелыми. Теперь Филиппов отправится лечиться в сумасшедший дом.

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