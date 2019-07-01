Суд рассмотрит дело сумасшедшего, который в Волхове убил рыбака

В суд передано дело психически больного гражданина, который прошлой осенью на левом берегу реки Волхов зарубил малознакомого рыбака.

Следственный отдел по городу Волхову завершил расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По данным следствия, 14 октября 2018 года 38-летний житель Волхова, которого уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности за разные преступления, возле лодочных гаражей недалеко от микрорайона «Плеханово» напал на малознакомого мужчину, прибывшего порыбачить. Преступник несколько раз ударил по затылку и лицу потерпевшего неустановленным предметом, предположительно это был металлический топор-ледоруб. Рыбак скончался на месте происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый психически болен и нуждается в принудительном лечении. Этот вопрос и будет решать суд.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что попытка изнасилования обернулась уголовным делом.