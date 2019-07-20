Полиция поймала разбойника с проспекта Героев

Сумки мужчина лишился рядом с свежепостроенным корпусом ЖК «Жемчужный берег» возле моста Кадырова. Фото: google maps

Сумки мужчина лишился рядом с свежепостроенным корпусом ЖК «Жемчужный берег» возле моста Кадырова. Фото: google maps

Полиция поймала преступника, три недели назад срезавшего ножом сумку у мужчины на проспекте Героев.

В Красносельском районе раскрыто разбойное нападение, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Вчера сотрудники полиции задержан 22-летнего юношу, которого полностью изобличили в преступлении, совершенном у дома 30 по пр. Героев.

30 июня в полицию обратился 38-летний гражданин, который рассказал, что утром трое неизвестных с применением физической силы срезали у него сумку и скрылись. Потерпевший оценил сумму ущерба в 45 тыс. рублей.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой), которая предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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