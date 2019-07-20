Полиция нашла машину без угонщика и угонщика без машины

Полицейские задержали угонщика, но до сих пор ищут Hyundai. Фото: pixabay.com

Полицейские задержали угонщика, но до сих пор ищут Hyundai. Фото: pixabay.com

В конце недели полицейские Пушкинского района искали два угнанных автомобиля — Mercedes за 4,2 млн рублей и Hyundai Sonata за 1,65 млн рублей.

Вчера в полицию Пушкинского района обратился 49-летний гражданин, у которого угнали Mercedes, припаркованный у дома 40 по Наличной ул, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Полицейские обнаружили машину у дома 1 в Курьерском проезде поселка Шушары и отдали его владельцу под сохранную расписку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем ранее в этом же районе полицейские искали угнанный Hyundai Sonata. У петербуржца машина пропала между 14 и 18 июля, ее угнали от дома 276 по Московскому шоссе. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Оперативно-розыскные мероприятия привели к задержанию 43-летнего преступника, которого полностью изобличили в угоне и взяли с него подписку о невыезде. При этом машину полиция продолжает искать.

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