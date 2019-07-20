Netflix сегодня ночью опубликовала первый трейлер сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на конец года.
Сериал снимается по мотивам «Саги о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского. Это цикл романов в жанре фэнтези, первая книга вышла в 1986 году, последняя — в 2013-м. Главный герой повестования — ведьмак Геральт, мутант, обладающий сверхспособностями. Он наемник, уничтожающий монстров, которые представляют угрозу для жизни людей.
Двухминутный ролик на YouTube собрал уже более 2,5 млн просмотров. В трейлере показаны ключевые персонажи сериала. Геральта играет Генри Кавилл, Йеннифер — Ани Чалотра, Цириллу — Фрейя Аллан.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что HBO готовит к перезапуску сериал «Сплетница»