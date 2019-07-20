Компания Netflix представила первый трейлер сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак» выйдет на Netflix в конце года. Фото: кадр из трейлера

Сериал «Ведьмак» выйдет на Netflix в конце года. Фото: кадр из трейлера

Netflix сегодня ночью опубликовала первый трейлер сериала «Ведьмак», премьера которого запланирована на конец года.

Сериал снимается по мотивам «Саги о ведьмаке» польского писателя Анджея Сапковского. Это цикл романов в жанре фэнтези, первая книга вышла в 1986 году, последняя — в 2013-м. Главный герой повестования — ведьмак Геральт, мутант, обладающий сверхспособностями. Он наемник, уничтожающий монстров, которые представляют угрозу для жизни людей.

Двухминутный ролик на YouTube собрал уже более 2,5 млн просмотров. В трейлере показаны ключевые персонажи сериала. Геральта играет Генри Кавилл, Йеннифер — Ани Чалотра, Цириллу — Фрейя Аллан.

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