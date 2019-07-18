HBO готовит к перезапуску сериал «Сплетница»

Над новым проектом будут трудиться продюсеры оригинальной версии сериала. Фото: wikipedia.org
Над новым проектом будут трудиться продюсеры оригинальной версии сериала. Фото: wikipedia.org

HBO Max объявил о перезапуске сериала «Сплетница», ставшего сенсацией 12 лет назад.

Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница». Создатели представят обновленную версию сериала на стриминговом сервисе HBO Max. Об этом пишет издательство Variety.

Планируется, что в перезапуске будет 10 серий, каждая из которых будет длиться один час. Над новым проектом будут трудиться продюсеры оригинальной версии сериала Джош Шварц, Джошуа Сафран, Стефани Сэвидж и Лесли Моргенштейн.

По данным издания, действие новой версии «Сплетницы» развернется спустя восемь лет после финала оригинала и расскажет о новом поколении молодежи из частной школы Нью-Йорка, которые становятся героями сайта новой сплетницы. Пока неизвестно, появятся ли главные герои «Сплетницы» в перезапуске.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что вышел трейлер сериала «Обитель» по книге Прилепина с Безруковым. Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Александр Ребенок и Виктор Добронравов.

HBO перезапуск сериал сплетница
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