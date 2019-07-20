Экономные петербуржцы пробираются на VK Fest через забор

Экономные петербуржцы пробираются на VK Fest через забор
Фото: Мойка78

Сейчас по всему периметру стоят полицейские, которые контролируют ситуацию.

Об этом стало известно сегодня, 20 июля. Обо всем сообщает «Мойка 78», поделившаяся видеозаписью с места проведения фестиваля. Видно, что у забора стоят молодые люди, которые пытаются перелезть через ограду. Некоторым из них это удается – таким образом петербуржцам удается попасть на VK Fest, не заплатив ни рубля. Теперь безбилетников, правда, под забором поджидают полицейские, но их все равно недостаточно для того, чтобы следить за всем происходящим.

Журналисты уверяют, что как минимум семь человек смогли пробраться на территорию парка. Сегодня состоялся первый день фестиваля, на котором работают 350 площадок.

Сейчас билет на VK Fest на 21 июля стоит 3600 рублей, а билет на два дня стоит 6500. Не удивительно, что некоторым покупка оказалась не по карману.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге пройдет фестиваль «Книжные аллеи».

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