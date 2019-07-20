На певицу Анастасию Приходько напали во время концерта

Певица написала, что концерт сорвался, она получила телесные травмы и провела всю ночь в местном отделении полиции. Фото: pixabay

Певица написала, что концерт сорвался, она получила телесные травмы и провела всю ночь в местном отделении полиции. Фото: pixabay

На певицу из Украины было совершено нападение во время концерта в украинском городе Винница.

Мужчина с голым торсом выбежал на сцену во время концерта заслуженной артистки Украины Анастасии Приходько. Там он схватил за ноги певицу и рухнул вместе с ней на пол. Охрана артистки вовремя заметила это и смогла придти ей на помощь. Об этом сообщает сама артистка на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что Приходько баллотируется в народные депутаты от 11 округа города Винницы.

После случившегося певица написала, что концерт сорвался, она получила телесные травмы и провела всю ночь в местном отделении полиции. «Вот так заканчивается избирательная кампания», — пишет артистка. Она добавила, что враги не смогут напугать ее.

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