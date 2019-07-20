В Индии погибло 9 человек во время грозы, среди них 8 детей

На данный момент все пострадавшие от стихии госпитализированы в больницу. Фото: pixabay

На данный момент все пострадавшие от стихии госпитализированы в больницу. Фото: pixabay

В штате Бихар на севере Индии прошла гроза, от удара молнии погибли по меньшей мере девять человек, из которых восемь — дети.

В пятницу днем, 19 июля, в одной из деревень индийского штата Бихар погибли как минимум девять человек, среди которых восемь детей, еще более десятка получили ранения во время грозы. Об этом сообщает издание News Nation.

Трагедия произошла неподалеку от местного отделения полиции. Компания детей играла под дождем на улице, в то время как в этом же месте ударила молния. Стало известно, что все дети были родственниками.

На данный момент все пострадавшие от стихии госпитализированы в больницу. Главный министр штата Нитиш Кумар выразил свои соболезнования и распорядился выплатить каждому родственнику погибших 400 тысяч рупий ( около 360 тысяч рублей).

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