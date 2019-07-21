Фестиваль «Звезды белый ночей» закроется оперой «Садко»

Мариинский театр. Фото: vk.com/mariinskytheatre
Мариинский театр. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Сегодня, 21 июля, в Мариинском театре Санкт-Петербурга будет исполнена опера «Садко», созданная Николаем Римским-Корсаковым.

В основу произведения заложены русские былины. Мероприятие станет завершающем в рамках самого продолжительного фестиваля в Санкт-Петербурге «Звезды белых ночей», а также заключительным в серии показов произведений Римского-Корсакова.

Ранее в рамках фестиваля были показаны его оперы «Моцарт и Сальери», «Кащей бессмертный» и другие.

В воскресенье, 21 июля, на Мариинской императорской сцене заглавная партия будет исполнена Олегом Видеманом. Солировать будет Надежда Сердюк, Мария Баянкина и Роман Бурденко. Роль дирижера исполнит Михаил Синькевич.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Павловском парке проходит 19-й фестиваль цветов «Императорский букет». Главной темой мероприятия в этом году стал театр.

звезды белых ночей мариинский театр опера
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Volvo отзывает полмиллиона авто из-за дефекта
Харрис нокаутировал Олейника за 12 секунд в UFC
На Волковском сгорела одна из комнат коммуналки
Илон Маск намерен посадить Starship на Луну к 2021 году
Фестиваль «Звезды белый ночей» закроется оперой «Садко»
На дне океана найден военный корабль США времен Второй мировой войны
В 2020 году в центре Кронштадта пройдет капремонт жилых домов
Петербургская торговая сеть «Народная 7Я» проводит ребрендинг