Фестиваль «Звезды белый ночей» закроется оперой «Садко»

Сегодня, 21 июля, в Мариинском театре Санкт-Петербурга будет исполнена опера «Садко», созданная Николаем Римским-Корсаковым.

В основу произведения заложены русские былины. Мероприятие станет завершающем в рамках самого продолжительного фестиваля в Санкт-Петербурге «Звезды белых ночей», а также заключительным в серии показов произведений Римского-Корсакова.

Ранее в рамках фестиваля были показаны его оперы «Моцарт и Сальери», «Кащей бессмертный» и другие.

В воскресенье, 21 июля, на Мариинской императорской сцене заглавная партия будет исполнена Олегом Видеманом. Солировать будет Надежда Сердюк, Мария Баянкина и Роман Бурденко. Роль дирижера исполнит Михаил Синькевич.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Павловском парке проходит 19-й фестиваль цветов «Императорский букет». Главной темой мероприятия в этом году стал театр.