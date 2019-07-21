В Павловском парке проходит фестиваль цветов «Императорский букет»

В Павловском парке проходит фестиваль цветов «Императорский букет»
Сегодня проходит последний день. Фото: ГМЗ «Павловск»

В эти выходные, 20 и 21 июля, в музее-заповеднике «Павловск» проходит 19-й фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет».

В этом году главной темой фестиваля стал театр. Для гостей и жителей Санкт-Петербурга была создано 17 различных площадок на территории парка. Инсталляции из цветов относились к разным временам и эпохам театральной деятельности: от древности до наших времен.

Восхитительный «спектакль цветов», по словам организаторов мероприятия, заполнил весь Придворцовый район Санкт-Петербурга и Долину реки Славянки.

Помимо инсталляции на фестивале представлено множество различных цветочных масок и несколько музыкальных выступлений от известных исполнителей Санкт-Петербурга. Сегодня, 21 июля, продет последний день мероприятия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе появится музыкальный фонтан.

ГМЗ "Павловск" императорский букет фестиваль цветов
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Бывшая жена Краско пошла в депутаты в Петербурге
В Павловском парке проходит фестиваль цветов «Императорский букет»
В Калининском районе к 1 сентября откроется школа
В День ВМФ проезд по ЗСД сделают бесплатным
Телефонный террорист сообщил о бомбе ради любви к стюардессе
Французский актер Пьер Ришар получил приз в Ессентуках
В Германии самолет рухнул на магазин, три человека погибло
Apple выпустит аналог операционной системы Huawei