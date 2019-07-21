В Павловском парке проходит фестиваль цветов «Императорский букет»

Сегодня проходит последний день. Фото: ГМЗ «Павловск»

Сегодня проходит последний день. Фото: ГМЗ «Павловск»

В эти выходные, 20 и 21 июля, в музее-заповеднике «Павловск» проходит 19-й фестиваль цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет».

В этом году главной темой фестиваля стал театр. Для гостей и жителей Санкт-Петербурга была создано 17 различных площадок на территории парка. Инсталляции из цветов относились к разным временам и эпохам театральной деятельности: от древности до наших времен.

Восхитительный «спектакль цветов», по словам организаторов мероприятия, заполнил весь Придворцовый район Санкт-Петербурга и Долину реки Славянки.

Помимо инсталляции на фестивале представлено множество различных цветочных масок и несколько музыкальных выступлений от известных исполнителей Санкт-Петербурга. Сегодня, 21 июля, продет последний день мероприятия.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Калининском районе появится музыкальный фонтан.