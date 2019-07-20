В Калининском районе появится музыкальный фонтан

Фонтан будет оснащен современными технологиями - музыкальный и с освещением. Фото: pixabay

Фонтан будет оснащен современными технологиями - музыкальный и с освещением. Фото: pixabay

В Любашинском саду в Петербурге установят музыкальный фонтан с освещением.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил спроектировать и построить фонтан, оснащенный светом и музыкой, в Калининском районе города, сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

Александр Беглов проинспектировал работы по восстановлению фонтана в Любашинском саду, где еще в 1970 году функционировал бассейн. Глава города положительно оценил работы, ведущиеся на фонтане и предложил сделать его более современным.

Открытие фонтана, проект которого лидировал в опросе «Фонтан для граждан», планируется в начале августа. Фонтан будет оснащен современными технологиями — музыкальный и с освещением.

Беглов предложил найти новые места для установки новых современных фонтанов. Также он заявил, что нужно создать программу по реконструкции старых фонтанов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Полюстрово скоро не будет свалки и появится фонтан.