В Полюстрово скоро не будет свалки и появится фонтан

Так долгие годы выглядела чаша в Любашинском саду, где в августе откроется фонтан. Фото: wikipedia.org

Так долгие годы выглядела чаша в Любашинском саду, где в августе откроется фонтан. Фото: wikipedia.org

Сегодня врио губернатора Петербурга Александр Беглов был с рабочей поездкой в Калининском районе. Он проконтролировал работы по ликвидации нелегальной свалки в Полюстрово.

Свалку в квартале Полюстрово 24-27 начали разбирать в мае месяце, на данный момент вывезено уже более 40 тыс. кубометров мусора, это чуть больше половины. К осени работы должны завершиться, сообщает «Петербургский дневник».

Комитет по строительству до конца года должен представить концепцию благоустройства квартала с новыми тротуарами, спортплощадками и парковками, а также проекты строительства школы, трех дошкольных учреждений и детской поликлиники. Кроме того, в Полюстрово появится новый остановочный павильон.

Также врио градоначальника Любашинский сад, который находится между пр. Металлистов, Замшиной ул. и Полюстровским пр. Там в 1970-е годы был построен бассейн, на месте которого в августе откроется фонтан. Этот проект выиграл в весеннем опросе «Фонтан для горожан».

Александр Беглов заявил, что в городе надо построить новый музыкальный фонтан с подсветкой, потому что реконструкция старых объектов это хорошо, но уже появились новые технологии. «Нужно выбрать место для нового музыкального фонтана с подсветкой. Надо радовать жителей», – сказал Беглов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов пообещал разобраться с экскурсиями по крышам