Беглов пообещал разобраться с экскурсиями по крышам

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Врио губернатора хочет решить проблему с незаконными проникновениями на крыши за год.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на выездном совещании Совета безопасноти. Он отметил, что нелегальный руфинг представляет серьезную опасность и необходимо сделать так, чтобы экскурсий по крышам больше не было. Беглов объяснил, что экскурсоводы, чтобы заработать деньги, ломают замки и рискуют своими жизнями и жизнями туристов. Такие прогулки также вредят инженерным коммуникациям.

Беглов заверил, что во многих домах теперь стоят видеокамеры, которые следят за порядком в парадных. В некоторых также есть специальные службы охраны. Проблему, считает врио губернатора, можно решить всего за год.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что власти Петербурга планируют потратить 2,5 млрд рублей на «Безопасный город». Система нужна, чтобы петербуржцы могли передавать информацию о различных инцидентах в экстренные службы.

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