Власти Петербурга планируют потратить 2,5 млрд рублей на «Безопасный город»

Система нужна, чтобы петербуржцы могли передавать информацию о различных инцидентах в экстренные службы.

Об этом стало известно сегодня, 19 июля. Обо всем рассказал врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе Александром Гуцаном, передает ТАСС.

Глава города заявил, что из бюджета готовы выделить 2,5 миллиарда на систему «Безопасный город», а также на установку дополнительных камер. При помощи них полицейским будет проще разыскивать людей, а также оценивать масштабы ЧП. На данный момент, заявил Беглов, в Петербурге установлено около 25 тысяч камер.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов сообщил Путину о новых мерах соцподдержки. Он рассказал о введении круглогодичного бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и жителей предпенсионного возраста, о запуске службы «социальных участковых», а также о Единой карте петербуржца, которую завели уже 45 тысяч горожан.