Беглов сообщил Путину о новых мерах соцподдержки

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал о мерах социальной поддержки, которые реализуются в Северной столице.

Во время визита президента РФ в Петербург, Александр Беглов представил доклад о новых мерах соцподдержки петербуржцев. В частности, он рассказал о введении круглогодичного бесплатного проезда в электричках для пенсионеров и жителей предпенсионного возраста, о запуске службы «социальных участковых», а также о Единой карте петербуржца, которую завели уже 45 тысяч горожан.

Также одной из важных мер соцподдержки с начала 2020 года станет расширение категории граждан, попадающих под определение «блокадник». Поддержку города получат те, кто родился или хотя бы один день прожил в блокадном Ленинграде.

Также оптимизация тарфиов на отопление и горячую воду стала важной мерой для развития города. Беглов уточнил, что благодаря этому, бюджету города за последние полгода удалось сэкономить около 1,5 млрд рублей. Власти Петербурга планируют, что с 1 июля 2019 по 1 июля 2020 года эта сумма составит 3 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что промышленность получит 200 млн рублей от Беглова.