Промышленность получит 200 млн рублей от Беглова

В прошлом году Смольный оплатил 308 единиц техники для 29 предприятий.

Промышленные предприятия Петербурга получат из бюджета города 200 млн рублей в качестве субсидий. Врио губернатор Александр Беглов поставил подпись под документом.

Одно юрлицо может получить до 10 млн рублей. Компаниям пообещали частично оплатить оборудование. В 2018 году субсидии получили 29 предприятий, на деньги Петербурга купили 308 единиц техники, сообщили в Смольном 18 июля.

Стоит отметить, что с января по май индекс промышленности в Петербурге составил 104,8%. При этом средний рост по стране — только 102,4%.

Это не первые субсидии для промышленности, которые выделили в этом году в Смольном — еще 15 млн решили дать на участие в выставках и промышленных “ярмарках” за пределами РФ, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.