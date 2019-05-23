Беглов утвердил порядок субсидирования промышленных предприятий

В общей сложности из бюджета города в 2019 году было выделено 15 миллионов рублей на субсидии промышленным предприятиям для возмещения затрат.

Субсидии возмещали только затраты, которые связаны с участием в международных выставках и ярмарках, если они проходили за пределами России. Участие в таких мероприятиях помогает развивать сбыт продукции, которая производится в Санкт-Петербурге.

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил порядок предоставления данных субсидий на 2019 год.

Предполагается возмещения половины от общей суммы затрат по данным критериям, однако субсидия не может превышать 750 тысяч рублей на предприятие.

Траты на участие в зарубежных выставках и ярмарках в основном идут на аренду площадей, регистрационный сбор и некоторые другие моменты.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что общественная палата предложила Беглову поучаствовать в выборах губернатора.