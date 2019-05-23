Общественная палата предложила Беглову поучаствовать в выборах губернатора Общественная палата предложила Беглову поучаствовать в выборах губернатора

Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov
Александр Беглов. Фото: https://vk.com/a_beglov

Единогласном решением членов Совета Общественной палаты Санкт-Петербурга была предложена кандидатура для участия в предстоящих губернаторских выборах.

Члены Совета Общественной палаты предложили принять участие в выборах временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, передает издание «Петербургский дневник».

Как отметил председатель Комиссии Общественной палаты Александр Ватагин, при управлении городом действующим главой качество взаимодействия Общественной палаты и правительства Санкт-Петербурга вышло на лучший уровень.

Также Ватагин подчеркнул важность того, что Александр Беглов подготовил и представил четкий и ясный отчет о работе правительства Не менее важным моментом является взаимодействие правительства и горожан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поддержал идею о дата-центре в Пулковской обсерватории.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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