Общественная палата предложила Беглову поучаствовать в выборах губернатора Общественная палата предложила Беглову поучаствовать в выборах губернатора

Единогласном решением членов Совета Общественной палаты Санкт-Петербурга была предложена кандидатура для участия в предстоящих губернаторских выборах.

Члены Совета Общественной палаты предложили принять участие в выборах временно исполняющему обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову, передает издание «Петербургский дневник».

Как отметил председатель Комиссии Общественной палаты Александр Ватагин, при управлении городом действующим главой качество взаимодействия Общественной палаты и правительства Санкт-Петербурга вышло на лучший уровень.

Также Ватагин подчеркнул важность того, что Александр Беглов подготовил и представил четкий и ясный отчет о работе правительства Не менее важным моментом является взаимодействие правительства и горожан.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов поддержал идею о дата-центре в Пулковской обсерватории.