Беглов поддержал идею о дата-центре в Пулковской обсерватории

Это станет первым аналогом европейским хранилищам данным.

Беглов поддержал идею создать в Пулковской обсерватории центр обработки собранных результатов астрономических наблюдений, сообщили в Смольном.

Врио губернатора Петербурга признал, что в мегаполисах ухудшаются условия для наблюдения звезд. Пулковскую обсерваторию, как главную в стране, важно сохранить.

На базе обсерватории можно обустроить дата-центр, подключенный к Интернету, который сможет хранить огромное количество данных для ученых. Аналогичные проекты существуют в Европе, прежде всего в Страсбурге — правда доступ к его данным получают только ученые и студенты на время написания научных работ. Аналогов тому же Страсбургскому центру в РФ пока не существует.

Пулковскую обсерваторию (ГАО РАН) открыли в 1839 году. Расположена на Пулковской горе на высоте 75 м.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в РАН предложили создать центр обработки данных на базе лаборатории.