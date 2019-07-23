«Оренбург» встретится с «Зенитом» на своем стадионе

До этого утверждали, что объект не смог пройти лицензирование.

Об этом стало известно сегодня, 23 июля. Обо всем сообщается на официальном сайте «Оренбург». Матч третьего тура чемпионата России состоится на стадионе «Газовик», несмотря на то, что ранее спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин заявил, что стадион не подходит для проведения игры.

Изначально встреча должна была пройти на «Самара Арена». Теперь же всех болельщиков приглашают на объект с вместимостью 7,5 тысяч человек. Пока что детали матча остаются неизвестны, остается только ждать.

Напоминаем, что недавно «Зенит» играл с «Сочи» – петербургский клуб победил со счетом 0:2.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что пьяного болельщика «Зенита» оштрафовали на 3 тысячи рублей. Запрет на посещение спортивных матчей не был наложен. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и попросил не ограничивать его посещения при проведении спортивных соревнований.