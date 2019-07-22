Пьяного болельщика «Зенита» оштрафовали на 3 тысячи рублей

Пьяного болельщика &#171;Зенита&#187; оштрафовали на 3 тысячи рублей
Фото: twitter.com/zenit_spb

Петроградский районный суд назначил болельщику «Зенита» штраф за появление на стадионе в нетрезвом виде.

Петроградский районный суд привлек Константина Бугаева к административное ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»), об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд обязал Бугаева выплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. Запрет на посещение спортивных матчей не был наложен. Обвиняемый признал свою вину, раскаялся и попросил не ограничивать его посещения при проведении спортивных соревнований.

Напомним, что в мае текущего года Бугаев находился среди болельщиков футбольного матча «Зенит» — «ЦСКА» на «Газпром Арене». От него пахло алкоголем, он не мог ровно стоять на ногах и с трудом разговаривал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржца оштрафовали за оскорбление судебного пристава в мессенджере.

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