Петербуржца оштрафовали за оскорбление судебного пристава в мессенджере

Что ранним утром 44 летний мужчина высказал со своего номера телефона через WhatsApp оскорбления в адрес судебного пристава-исполнителя. Фото: pixabay
Что ранним утром 44 летний мужчина высказал со своего номера телефона через WhatsApp оскорбления в адрес судебного пристава-исполнителя. Фото: pixabay

Житель Санкт-Петербурга оштрафован судом за оскорбление судебного пристава в WhatsApp.

Мировой суд признал мужчину 1974 года рождения виновным в оскорблении судебного пристава. Обвиняемый отправил ей сообщение оскорбительного содержания, которое унизило честь и достоинство судебного пристава, в мессенджере.

Административное дело рассматривал мировой судья судебного участка в Выборгском районе. Судом было установлено, что ранним утром 44 летний мужчина высказал со своего номера телефона через WhatsApp оскорбления в адрес судебного пристава-исполнителя, тем самым он унизил ее честь и достоинство. К делу были приложены копии скриншотов переписки.

Суд обвинил мужчину в преступлении, предусмотренном по ч.1 ст.5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). В качестве меры пресечения ему вынесен административный штраф в размере от 1 тысячи до 500 тысяч рублей, сообщила Gazeta.SPb пресс-служба УФССП России по Санкт-Петербургу.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Мосгорсуд отменил штраф за установку дорожных знаков уменьшенного размера.

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