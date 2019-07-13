Мосгорсуд отменил штраф за установку дорожных знаков уменьшенного размера

Из-за уменьшенных дорожных знаков не было зафиксировано ни одного случая ДТП. Фото: pixabay

Из-за уменьшенных дорожных знаков не было зафиксировано ни одного случая ДТП. Фото: pixabay

Московский городской суд отменил штраф, который был назначен Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков.

В ЦОДД заявили, что были уверены в своей правоте, поэтому и подавали жалобы на постановление суда. Из-за уменьшенных дорожных знаков не было зафиксировано ни одного случая ДТП. Более того, это давно принятый стандарт в мегаполисах Европы, сопоставимых с Москвой.

Как писал «Коммерсант», спор между ЦОДД и ГИБДД начался еще в 2018 году по причине того, что центр установил на одном из столичных перекрестков дорожные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» в уменьшенном размере.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов выпил чай с сотрудниками ГИБДД и обсудил проблемы. Профессионалы своего дела рассказали, что за последние годы ухудшились взаимоотношения между автолюбителями и пешеходами. Также они отметили, что культура вождения при это улучшилась – люди стараются не нарушать правила дорожного движения.