«Зенит» объявил о возвращении голкипера Васютина

Российский вратарь Александр Васютин перешел в «Зенит» из норвежского «Сарпсборга».

Петербургский ФК «Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина в официальном аккаунте в Instagram. Соглашение с голкипером рассчитано до конца сезона 2022/23.

«Александр Васютин — снова в «Зените»! С возвращением домой!», — говорится в сообщении.

Отметим, что 24-летний Васютин является воспитанником академии «Зенита». Он дебютировал в матче за молодежный состав «Зенита» в мае 2013 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Зенит» купит вратаря Васютина за 600 тысяч евро. Сумма трансфера составит 600 тысяч евро, а норвежский «Сарпсборг» получит процент со следующей продажи игрока, если она произойдет. «Сарпсборг» отложил трансфер для того, чтобы Васютин мог сыграть прощальный матч в воскресенье с лидирующим в чемпионате Норвегии «Мольде».