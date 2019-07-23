Бывший полузащитник «Зенита» раскритиковал «Спартак»

Бывший полузащитник петербургского футбольного клуба «Зенит», а ныне тренер молодежной команды Константин Зырянов критически оценил действия московского «Спартака».

Зырянов отметил, что московский футбольный клуб «Спартак» — это любимая команда России. Он подчеркнул, что своих воспитанников они выпускают, но играют «непонятно во что» и не попали в Лигу чемпионов, сообщает «Фонтанка».

Зырянов подчеркнул, что если бы петербургский тренер поступал так же, то не доработал бы и до следующего дня. Он считает, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак поступает мудро, так как на кону его репутация.

Отметим, что в завершившимся сезоне «Зенит» выиграл титул чемпионов России. «Спартак» занял пятое место.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что «Зенит» объявил о возвращении голкипера Александра Васютина.