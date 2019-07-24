Россияне экономят на порошке для стирки

80% порошков для стирки и 52% чистящих средств жители России покупают по акции. Фото: pixabay.com

80% порошков для стирки и 52% чистящих средств жители России покупают по акции. Фото: pixabay.com

В России падают продажи чистящих и моющих средств. Большинство покупателей стали брать бытовую химию только по промоакциям.

По данным компании Nielsen, с июня прошлого года по май 2019 года, кондиционеры для стирки купили на 11,8% меньше. Так же за год на 6% упали продажи стирального порошка и на 3,8 снизились химия для мытья ванны и посуды.

Зафиксировано, что 80% порошков для стирки и 52% чистящих средств жители России разбирают по акции. Такие покупки объясняются желанием сэкономить. Многие для стирки стали покупать гели и капсулы, так как они обеспечивают более длительный расход.

Снижение спроса на данную продукцию наблюдается не первый год: рынок бытовой химии в России начал снижаться еще в 2016 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об исчезновении с прилавков магазинов чистящих и моющих средств иностранных производителей.