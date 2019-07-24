Малайзийские военные защищали «черные ящики» упавшего «боинга» от ФБР

Малайзийские военные провели спецоперацию, чтобы не дать «черным ящикам» с упавшего под Донецком «боинга» попасть в руки украинцев или американцев.

Неожиданные подробности трагедии поведал в своем документальном фильме голландский журналист Макс фон дер Верфф, расследующий авиакатастрофу. 28-минутный ролик опубликован на YouTube. Руководил операцией Совбеза Малайзии полковник Мохамад Сакри, который рассказывает в фильме о том, как сначала представителям Малайзии чинили препятствия в доступе к месту падения самолета, и поэтому они приехали туда тайно. Кроме того, после того, как малазийские военные завладели самописцами, им поступали предложения от представителей ФБР и украинских силовиков отдать им «черные ящики».

В фильме также приводится интервью с премьер-министром Махатхиром Мохамадом, который заявил, что США, Нидерланды и Австралия не заинтересованы в установлении истинных причины трагедии, поскольку просто назначили виноватой Россию. Также политик сказал, что следственная группа игнорирует данные, которые предоставляет Малайзия. «Мы не можем принять такое отношение», — подчеркнул малазийский премьер.

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