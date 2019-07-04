В Украине арестовали «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга»

Речь идет о бывшем начальнике противовоздушной обороны Славянской бригады ДНР Владимире Цемахе.

Об этом стало известно сегодня, 4 июля. Обо всем сообщает «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на слова адвоката арестованного. Роман Гонтарев отметил, что Цемаха задержали в конце июня в квартире в городе Снежное. Суд принял решение арестовать его на два месяца. Защита хочет бороться за свободу «ценного свидетеля», но детали дела не разглашаются из-за секретности.

Дочь арестованного рассказала СМИ, что ее отца подозревают в создании террористической группы. В случае, если его признают виновным, то он может сесть в тюрьму на 15 лет. Некоторые издания уверяют, что Цемах является свидетелем по делу о крушении «Боинга».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Навального арестовали на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова. Акция прошла в Москве 12 июня. По официальным данным в нем приняло участие 1,2 тысячи человек, задержать смогли около 200.