Навального арестовали на 10 суток за участие в марше в поддержку Голунова

Его признали виновным в совершении административного правонарушения.

Об этом стало известно сегодня, 1 июля. Обо всем сообщает ТАСС. Уточняется, что Алексей Навальный участвовал в несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Голунова. Его задержали во время марша, сегодня суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 суток. Его обвинили в «повторном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга».

Есть мнение, что Навальный и его защита попытаются обжаловать решение суда.

Напоминаем, что акция прошла в Москве 12 июня. По официальным данным в нем приняло участие 1,2 тысячи человек, задержать смогли около 200.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Голунова признали невиновным и выпустили из-под домашнего ареста. Его непричастность доказали все проведенные экспертизы, так что дело о попытке сбыта наркотиков было закрыто.