Боксера Максима Дадашева похоронят в Петербурге

Боксера Максима Дадашева похоронят в Петербурге
Семья хочет похоронить его в Петербурге. Фото: @ dadashev__m/Instagram

Тело боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США, доставят в Петербург в течение 3-5 дней.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлева. Секретарь рассказал, что в течение трех-пяти дней тело транспортируют в Россию. Решение о том, где будет производиться захоронение, будет принимать родственники боксера. Семья хочет похоронить его в Петербурге.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российский боксер Максим Дадашев скончался в США 23 июля. В ночь с 19 на 20 июля 28-летний боксер проводил поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в Оксон-Хилле в штате Мэриленд. Поединок проводился за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе. Дадашев пропустил много ударов в 11-м раунде, из-за чего его команда приняла решение остановить поединок. После окончания боя Дадашеву стало плохо, его тошнило, а затем он потерял сознание. Боксера госпитализировали в больницу, где у него выявили тяжелый отек мозга. Россиянину провели операцию по трепанации черепа.

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