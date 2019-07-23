Российский боксер Максим Дадашев скончался в США

В американской больнице умер боксер из России Максим Дадашев.

23 июля российский боксер Максим Дадашев скончался от полученных травм во время боя, который состоялся в ночь на 20 июля. Об этом сообщает ТАСС.

В ночь с 19 на 20 июля 28-летний боксер проводил поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом в Оксон-Хилле в штате Мэриленд. Поединок проводился за право стать обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации в первом полусреднем весе.

Дадашев пропустил много ударов в 11-м раунде, из-за чего его команда приняла решение остановить поединок. После окончания боя Дадашеву стало плохо, его тошнило, а затем он потерял сознание. Боксера госпитализировали в больницу, где у него выявили тяжелый отек мозга. Россиянину провели операцию по трепанации черепа.

«Максим скончался. Не выдержало сердце», — передает ТАСС слова члена команды боксера.

За свою профессиональную карьеру Максим Дадашев провел 14 боев, в 13 из них он одержал победу.

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