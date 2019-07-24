Паук-птицеед присвоил себе квартиру в Ростове-на-Дону

Паук-птицеед присвоил себе квартиру в Ростове-на-Дону
"Квартиру сжечь, ФИО сменить и желательно покинуть планету", - написала одна из пользовательниц. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Огромного паука, скорее всего птицееда, обнаружили жильцы одной из квартир в Ростове-на-Дону в диване.

Фотографии огромного паука, находящегося в коконе из паутины между диванными подушками, выложили хозяева квартиры в группе «Это Ростов-на-Дону! — Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: vk.com/etorostovnadonu

«Теперь это eгo квaртиpa», — пишет автор публикации.

Пользователи предлагают в комментариях переписать квартиру на паука и уехать, или вовсе сжечь дом.

«Квартиру сжечь, ФИО сменить и желательно покинуть планету», — написала одна из пользовательниц.

«Сваливай оттуда. И сожги квартиру. Потом батюшку вызови», — советует другой.

Пользователи разошлись во мнениях относительно того, к какому семейству принадлежит паук на фотографиях. Один из комментаторов распознал в пауке вид Monocentropus balfouri. Другие пользователи заявляют, что это тарантул, но большинство пользователей считает, что это птицеед.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, как выбрать идеальную москитную сетку.

квартира насекомое паук
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Израиле вспышка детской заразы
Серый червь из «Игры престолов» рассказал, почему Джон Сноу остался жив
Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС до 31 октября
Паук-птицеед присвоил себе квартиру в Ростове-на-Дону
Несколько тысяч пассажиров улетели из Лондона без багажа
Ученые рассказали о количестве бактерий в одном яблоке
В США впервые за 10 лет хотят поднять минимальную зарплату до $15 в час