Паук-птицеед присвоил себе квартиру в Ростове-на-Дону

"Квартиру сжечь, ФИО сменить и желательно покинуть планету", - написала одна из пользовательниц. Фото: vk.com/etorostovnadonu

"Квартиру сжечь, ФИО сменить и желательно покинуть планету", - написала одна из пользовательниц. Фото: vk.com/etorostovnadonu

Огромного паука, скорее всего птицееда, обнаружили жильцы одной из квартир в Ростове-на-Дону в диване.

Фотографии огромного паука, находящегося в коконе из паутины между диванными подушками, выложили хозяева квартиры в группе «Это Ростов-на-Дону! — Новости» в социальной сети «ВКонтакте».

«Теперь это eгo квaртиpa», — пишет автор публикации.

Пользователи предлагают в комментариях переписать квартиру на паука и уехать, или вовсе сжечь дом.

«Квартиру сжечь, ФИО сменить и желательно покинуть планету», — написала одна из пользовательниц. «Сваливай оттуда. И сожги квартиру. Потом батюшку вызови», — советует другой.

Пользователи разошлись во мнениях относительно того, к какому семейству принадлежит паук на фотографиях. Один из комментаторов распознал в пауке вид Monocentropus balfouri. Другие пользователи заявляют, что это тарантул, но большинство пользователей считает, что это птицеед.

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