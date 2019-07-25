“Зенит” интересуется защитником “Ювентуса” — как и “Манчестер Юнайтед”

В "Ювентусе" оказалось пять центральных защитников. Фото: https://www.instagram.com/merihdemirall/?hl=ru

В "Ювентусе" оказалось пять центральных защитников. Фото: https://www.instagram.com/merihdemirall/?hl=ru

Турку Мериху Демиралу исполнился 21 год, но его стоимость уже оценивают в 15 млн евро.

“Зенит” выразил интерес в защитнике “Ювентуса” Мерихе Демирале. На молодого футболиста смотрят, впрочем, еще и “Милан”, “Манчестер Юнайтед” и “Рома”.

“Ювентус” купил Маттейса де Лигта из Голландии, и оказалось (совершенно неожиданно), что в клубе играют сразу пять центральных защитников, сообщает Tuttosport 25 июля. Теперь главный тренер Маурицио Сарри думает, как выходить из положения.

Турку Мериху Демиралу 21 год, он успел поиграть в Португалии, в 2018 году перешел в турецкий клуб “Аланьяспор”, где провел 16 матчей и забил гол. Стоимость футболиста оценивают в 15 млн евро по данных Transfermarkt.

“Зенит” Санкт-Петербурга ищет новых защитников: ранее Gazeta.SPb сообщила, что клуб вел переговоры с агентами Диего Лаксальта из “Милана”.