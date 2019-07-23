Лаксальт из “Милана” может усилить защиту “Зенита”

Итальянцы хотят получить за уругвайца до 15 млн евро.

Руководство “Зенита” Санкт-Петербурга общается с агентами защитника “Милана” Диего Лаксальта. Итальянцы просят за защитника до 15 млн евро, сообщает издание Calciomercato.

Диегу Лаксальту исполнилось 26 лет. Он перешел в “Милан” в 2018 году сумма трансфера составила 18 млн, но 11 из них “Дженоа” вернул “Милану” за прошлый долг. Договор Лаксальта действует до 2022 года, в год футболист получает 1,8 млн евро. Играет за сборную Уругвая.

В составе “Зенита” Санкт-Петербурга уже есть несколько латиноамериканцев, что обычно является положительным фактором для привлечения новых игроков из региона. В новом сезоне “Зенит” усилил бразилец Дуглас Сантос, играющий как раз в защите. Последний матч с “Сочи” клуб Петербурга начал с четырьмя защитниками в стартовом составе.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Азмун и Оздоев принесли “Зениту” победу над “Сочи”.